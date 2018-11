Zwei Gymnasien führen Profilfach IMP ein

Das Fach IMP (Informatik – Mathematik – Physik) ist landesweit mit dem Schuljahr 2018/19 eingeführt worden. Nun beschlossen die Mitglieder des Bildungs- und Kulturausschusses einstimmig in ihrer jüngsten Sitzung, der Einführung des Profilfachs ab dem Schuljahr 2019/20 zuzustimmen.

Das Welfengymnasium und das Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) wollen dieses Profilfach, das die Schüler ab Klasse 8 wählen können, in Kooperation anbieten. In der Ravensburger Schullandschaft ist die Einführung ein Alleinstellungsmerkmal und ergänzt ideal das breite Fächerangebot. Das Spohngymnasium hat gegen die Einführung des Profilfachs bei den beiden anderen städtischen Gymnasien keine Bedenken. Die schulischen Gremien beider Gymnasien haben der Einführung ebenfalls zugestimmt.

„Nach der siebten Klasse verlieren wir immer mehr Schüler an das Technische Gymnasium. Dem wollen wir mit dieser Maßnahme entgegensteuern“, so Ravensburgs Erster Bürgermeister Simon Blümcke. Die beiden Schulleiter Mark Overhage (AEG) und Tilmann Siebert betonten, dass sowohl die räumlichen als auch technischen und personellen Voraussetzungen gegeben sind, um eine Gruppe zu installieren. Auf den Schulträger kämen keine weiteren Kosten hinzu. Die Mindestanzahl wird 12 Schüler betragen, gerechnet wird mit etwa 15 bis 20 Anmeldungen. Zurzeit sind im AEG 86 Schüler und im Welfengymnasium 90 Schüler in den siebten Klassen.

IMP wird in vier Wochenstunden angeboten, aufgeteilt in zwei Informatik- Unterrichtsstunden und je eine Mathematik- und Physik-Stunde. Lehrinhalte sind zum Beispiel in Informatik: Daten und Codierung, Programmierungstechnik, Aufbau Internet und Datensicherheit. In Mathematik beschäftigt man sich unter anderem mit Kryptologie und in Physik mit Halbleiterphysik.

Rolf Engler (CDU) regte an, praxisorientiert zu lehren und dazu die Verbindung zu Firmen vor Ort zu suchen.