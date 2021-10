Zwei Gegentreffer in 23 Sekunden sind zu viel für den EV Ravensburg

Der EV Ravensburg hat in der Eishockey-Regionalliga Südwest eine bittere 3:5-Niederlage beim SC Bietigheim hinnehmen müssen. Ins letzte Drittel gingen die Oberschwaben mit einer Führung und in Überzahl, gaben dann aber das Spiel mit zwei Gegentoren innerhalb von 23 Sekunden aus der Hand.

In der neunten Minute brachte Mike Weigandt die Gastgeber in Führung. Fabio Valenti glich nach einem Pass von Martin Wenter in der elften Minute aus. Zwei Überzahlsituationen brachten weder dem EVR noch den Bietigheimern etwas. In der 19. Minute schoss Lucas Giessler Bietigheim in Front. Der EVR musste sich den Vorwurf gefallen lassen, den Auftakt phasenweise zu passiv gestaltet zu haben.

Im zweiten Drittel bekam der EVR das Spiel aber in den Griff. Christopher Repka schloss in der 28. Minute einen Angriff mit dem Ausgleich ab. Vorbereitet hatte erneut Wenter. Nur eineinhalb Minuten später lief die Scheibe über Dominik Fehr und Andreas Wiesler zu Adrian Kirsch, der den EVR erstmals in Führung schoss. Die Ravensburger schnürten Bietigheim phasenweise ein, verpassten es aber, einen höheren Vorsprung herauszuschießen. Wenige Sekunden vor der zweiten Pause kassierten die Gastgeber noch eine Strafzeit, sodass die Vorzeichen des EVR für den Auftakt ins letzte Drittel eigentlich günstig standen.

Die Überzahlchance wurde allerdings vergeben, was sich wenig später rächte. In der 45. Minute glich Marcel Neumann mit einer Einzelaktion für die Gastgeber aus. Der EVR hatte sich noch nicht wieder richtig sortiert, da lag die Scheibe schon wieder im Tor und Pierre Dumont drehte jubelnd ab.

Der EVR erholte sich von dem Doppelschlag nicht mehr. Das 5:3 durch Weigandt in der 53. Minute bedeutete die Entscheidung. In der 58. Minute eröffnete sich durch eine Bietigheimer Strafzeit nochmals eine Chance. Wenige Sekunden später wanderte allerdings auch ein Ravensburger in die Kühlbox. Das Spiel war für den EVR verloren. Die Ravensburger haderten mit einem verschenkten letzten Drittel und auch damit, dass Wiesler zweimal Pfosten und Latte getroffen hatte.