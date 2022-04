Beim Rückwärtsfahren hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 14 Uhr in der Unteren Breite Straße zwei Fußgänger übersehen und touchiert. Der 60 Jahre alte Fahrer fuhr laut Polizei auf Höhe der Kreuzung Eisenbahnstraße rückwärts, als er das 57 und 51 Jahre alte Ehepaar übersah, das gerade dabei war, die Straße zu queren. Die Fußgänger wurden von dem Wagen rücklings getroffen und leicht verletzt. Ein Schaden am Auto entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.