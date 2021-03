Zwei Frauen prügeln auf Männer ein.

In einer Wohnung in der Rosenstraße sind am Sonntag gegen 23.30 Uhr mehrere Personen in Streit geraten.

Wie die Polizei mitteilt sollen im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung zwei 19 und 24 Jahre alte Frauen auf einen 23-Jährigen und den 25-jährigen Wohnungsbesitzer eingeschlagen haben.

Nachdem der 25-Jährige das Duo vor die Wohnungstüre schieben konnte, sollen die beiden jungen Frauen die Glasfüllung der Türe beschädigt haben. Weil sich noch das Mobiltelefon der 24-Jährigen in der Wohnung befand, ging das 25-jährige Opfer erneut vor die Tür und soll dort von einem 32-jährigen Begleiter der Frauen angegriffen worden sein.

Ein weiterer Hausbewohner versuchte, den 25-Jährigen vor dem Angriff zu schützen, und wurde stattdessen selbst von der 24-jährigen Tatverdächtigen am Hals gepackt und geschlagen.

Während dieser Auseinandersetzung wurde eine weitere Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus beschädigt. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.