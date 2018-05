Zwei Flügel und Musik für Cembalo

Zum Kammerkonzert haben Dmitry Masleev, artist in residence beim Bodenseefestival, sein russischer Kollege Mikhail Petukhov und ein achtköpfiges Streicherensemble der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz ins Konzerthaus geladen. Das Programm aus Domenico Scarlatti und Johann Sebastian Bach war ganz dem 18. Jahrhundert gewidmet und statt der zwei von Bach vorgesehenen Cembali standen zwei Konzertflügel auf dem Podium. So wurde es zusammen mit dem Ensemble und zwei Umblätterern sogar ziemlich voll auf der Bühne.

Zu Beginn spielte der 30 Jahre alte Dmitry Masleev vier ursprünglich für Cembalo geschriebene Sonaten von Domenico Scarlatti – schließlich waren viele wegen ihm, dem neuen Stern nicht nur am russischen Klavierhimmel, gekommen. Auf seiner ersten Solo-CD von 2017 sind ebenfalls diese Sonaten zu hören, sie gehören offenbar zu seinen Lieblingsstücken. Die langsamere erste Sonate (K27), die Masleev mit viel Pedal und viel Agogik interpretierte, wirkte fast elegisch im Gegensatz zum wilden, sich überschlagenden Hämmern der letzten Sonate (K 141). Scarlatti auf dem Piano ist Ansichtssache: Dieser zu seiner Zeit international berühmte Cembalovirtuose spielte selbst schon auf einem Pianoforte und hätte sich bestimmt gerne an einen modernen Steinway gesetzt.

Etwas anders ist das bei Bach, denn nun folgten die drei sehr bekannten Konzerte für zwei Cembali, Streicher und Basso continuo BWV 1060-1062, jeweils dreisätzig und in c-moll, D-Dur und c-moll gesetzt. Zu Masleev gesellte sich der über 60-jährige Bulgare Mikhail Petukhov, der Professor am Moskauer Konservatorium ist und ab 1988 auch international bekannt wurde. Zwischen dem Streicherensemble aus fünf Damen und drei Herren und den beiden Pianisten entspann sich diese Musik mit einer ganz anderen Tonfärbung als gewohnt. Jedoch hatten die beiden Pianisten in der Einführung betont, dass man eine Besetzung ja immer wieder neu vornehmen könne.

Grundsätzlich blieb es dennoch fremd: Ein Cembalo hat nicht nur wegen seines geringeren Volumens eine andere Ausstrahlung und auch Spannung des Klangs. Seine Metallsaiten, die von Plektren angeschlagen werden, erinnern in ihrem zarteren, metallischen Ton eher an Saiteninstrumente wie Laute, Gitarre oder Zither, während sich der voluminöse Klang eines Flügels nie in eine begleitende oder perkussive Rolle fügt. Also ein ganz anderer Bach. Und wie war dieser?

Präzision, Ausdruck und Gestaltungswillen

Perfekt vonseiten des Ensembles, das mit großer Präzision, viel Ausdruck und Gestaltungswillen einen Klangteppich wob, vor dem sich einzelne Stimmen immer wieder frei entfalten durften. Die Klaviere drängten sich jedoch immer wieder stimmführend in den Vordergrund und schwemmten den Gesamtton auf anstatt ihn klarer zu strukturieren. Ansichts- und Geschmacksache: Schließlich hatten auch die Barockkomponisten den Interpreten viele Gestaltungsmöglichkeiten zugestanden ...

Zum Ausklang des knapp eineinhalbstündigen Konzerts ohne Pause spielte Mikhail Petukhov noch Bachs sechsstimmiges Ricercar aus „Das Musikalische Opfer“ BWV 1079 für Klavier. Sehr gravitätisch und manchmal bleischwer fielen da die Töne in den Raum, sodass nicht ganz klar war, ob die harte, mechanistische Spielweise der souverän die Stimmfäden miteinander verschlingenden Komposition oder ihrem Titel geschuldet war. Großer Applaus für die beiden sympathischen Pianisten, auch Masleev erschien zur gemeinsamen Verbeugung noch einmal auf der Bühne.