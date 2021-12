Nach einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr in der Ravensburger Bahnhofsstraße ist am Mittwoch ein Sachschaden von insgesamt rund 7000 Euro entstanden. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

Auf bislang ungeklärte Weise stießen der 50-jährige Fahrer eines Audi und eine 23-jährige VW-Fahrerin gegen 20 Uhr zusammen. Die Polizei sucht nun Zeugen der Unfallhergangs.