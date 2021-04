Zwei Fahrzeuge angefahren

Gleich zwei Fahrzeuge sind in den vergangenen Tagen in der Unteren Burachstraße in Ravensburg angefahren und beschädigt worden.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag touchierte laut Polizei ein unbekannter Autofahrer einen BMW an der vorderen linken Stoßstange und suchte im Anschluss das Weite. Der Schaden am BMW betrug rund 2500 Euro. Zwischen Samstagmittag und Donnerstagvormittag fuhr ein Verkehrsteilnehmer gegen einen VW Touran und verursachte Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Unklar ist bislang, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Unfallfluchten besteht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 entgegen.