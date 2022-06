Zwei Fälle binnen einer Woche: Weitere Brandstiftung an Schule gemeldet

Es ist die nächste abgebrannte Mülltonne, wieder an einer Schule. Nachdem die Feuerwehr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Mülltonnen-Brand am Spohn-Gymnasium löschen musste, gab die Polizei am Freitag bekannt, dass auch an der Neuwiesenschule im Riempp-Weg eine Mülltonne angezündet wurde.

„Dort brannte nur ein Container komplett ab. Um den Container herum wurde nichts beschädigt“, sagt Polizei-Sprecherin Daniela Baier auf Nachfrage.

Das Feuer sei von niemanden bemerkt worden, sodass es zu keinem Feuerwehreinsatz gekommen ist. Erst einen Tag später sei die bereits geschmolzene Mülltonne entdeckt worden.

Die Polizei geht davon aus, dass die Brandstiftung an der Neuwiesenschule und am Spohn-Gymnasium im Zusammenhang stehen. Am Spohn-Gymnasium zerstörte der Brand vier große Mülltonnen.

Laut Polizei kokelte das Feuer zudem einen Geräteschuppen sowie hölzerne Sitzflächen an, die auf Steinen in nächster Nähe befestigt waren.

Am Tag danach am Spohn-Gymnasium: Die Schäden an mehreren Holzauflagen zum Sitzen sind deutlich erkennbar. (Foto: led)

„Man kann davon ausgehen, dass die Brände in derselben Nacht passiert sind“, sagt Baier. „Es ist bisher aber nur eine Mutmaßung.“ Einen Ermittlungserfolg kann die Polizei noch nicht vermelden. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.