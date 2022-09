Zwei Ex-Nationalspieler beim FV Ravensburg

Anlässlich einer Ehrenamtsveranstaltung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind die beiden ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspieler Philipp Lahm und Celia Sasic in Ravensburg gewesen. Der DFB-Ehrenspielführer Lahm und Sasic, DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung und Diversität, sprachen bei der Veranstaltung im Verlagsgebäude von Schwäbisch Media auch über die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Lahm ist für dieses Großereignis der Turnierdirektor, Sasic ist Turnierbotschafterin.

Lott und Lahm kennen sich aus gemeinsamen Jugendzeiten

Bei ihrem Besuch in Ravensburg schauten die beiden auch beim Fußball-Oberligisten FV Ravensburg vorbei. Timo Lott, der beim FV den Sponsoring- und Marketingbereich leitet, kennt den Weltmeisterkapitän von 2014 aus gemeinsamen Jugendzeiten. Lahm und die zweimalige Europameisterin Sasic ließen sich von Lott die geplanten Baumaßnahmen zeigen. Wie berichtet, plant der FV zum einen einen Anbau an die Tribüne, um dort einen neuen VIP-Bereich zu gestalten, zum anderen wird das alte Vereinsheim abgerissen. Dort entsteht ein neues Nachwuchsförderzentrum mit Umkleidekabinen, Aufenthaltsräumen und Trainerbüros.

Die Ravensburger investieren in die Zukunft und wollen durch den Neubau dem eigenen Nachwuchs, der teils in der Oberliga und damit der zweithöchsten deutschen Jugendspielklasse antritt, professionellere Bedingungen bieten. Bis zum Beginn der Fußballsaison 2023/24 sollen beide Bauvorhaben abgeschlossen sein. „Wir freuen uns sehr, dass wir so einen hochkarätigen Besuch bei uns in der cteam-Arena begrüßen durften“, sagte Lott.