Zwei Betrunkene prügeln sich

Nach reichlichem Alkoholkonsum sind zwei Männer in der Nacht zu freitag gegen 1.30 Uhr in der Georgstraße aneinandergeraten. Bei der Auseinandersetzung, die in Handgreiflichkeiten endete, versetzte ein 49-Jähriger seinem Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht, teilt die Polizei mit. Dieser musste deshalb vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Bei beiden Männern ergab ein Alkoholtest mehr als zwei Promille. Der 49-Jährige hat sich nun wegen Körperverletzung zu verantworten.