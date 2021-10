Zwei Bands aus der Region rocken die Zehntscheuer

Die Zehntscheuer präsentiert am Samstag, 30. Oktober, um 20 Uhr zwei junge Rockbands aus der Region: Auf der Bühne zu sehen sind die Punk-Band Linoleleum und Mischa.

Die Band Linoleleum bewegt sich seit 2017 in der regionalen Punkszene. Durch die konzertlose Zeit hat sich musikalisch bei ihnen einiges geändert: Linoleleum ist weg vom stumpfen Deutsch-Punk und hat sich hin zum Post-Punk entwickelt, auch wenn sie sich selbst nie einem Genre verschreiben würden. Punk ist nicht tot, aber trägt auch nicht mehr nur Nietenlederjacke. Punk ist vielseitig und bunt. Irgendwo dazwischen sind Linoleleum angekommen.

Die Band Mischa beschreibt sich selbst als „die rockige Weiterentwicklung der deutschen Pop-Kartoffel zum veredelten Vodka“. Das Publikum darf geballte Power mit Frontfrau Mimi, die das Publikum einlädt zu träumen und zu kämpfen. „Die raue Stimme und die deutschen Texte verleihen auch dir ein Gefühl von Amore. Schön und schrecklich zugleich“, heißt es in der Ankündigung der Band.

Karten sind erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region. In Ravensburg gibt es Karten bei der Tourist-Info, beim Musikhaus Lange, der Schwäbischen Zeitung sowie an der Abendkasse.