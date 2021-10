Zwei Autos stoßen zwischen Fenken und Ravensburg frontal zusammen

Totalschaden an zwei Autos ist am Mittwoch bei einer Frontalkollision auf der Landesstraße zwischen Fenken und Ravensburg entstanden. Der 72-jährige Unfallverursacher, der von Fenken nach Ravensburg unterwegs war, sowie der entgegenkommende Seat-Fahrer erlitten bei dem Unfall Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, heißt es im Bericht der Polizei. Der 72-jährige Renault-Fahrer bog von der Landesstraße nach links in Richtung Hinzistobel ab und übersah dabei den entgegenkommenden 34-Jährigen im Seat. Die Autos wurden durch einen Abschlepper geborgen.