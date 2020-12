Zwei Autos stoßen zusammen

An der Einmündung der Ravensburger Straße „Pfannenstiehl“ in die Jahnstraße sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Ein 20 Jahre alter Autofahrer wollte laut Polizei vom Pfannenstiehl nach rechts in die Jahnstraße abbiegen und nahm dabei einem 30-jährigen Renault-Fahrer die Vorfahrt. Am Renault und dem BMW des Verursachers entstand Sachschaden von etwa 7000 Euro.