Zwei Autos stoßen in Ravensburg zusammen

Eine leichtverletzte Person und Schaden in Höhe von etwa 12 000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montag gegen 17.30 Uhr in der Jahnstraße in Ravensburg ereignet hat. Ein 26-jähriger Mitsubishi-Fahrer erkannte laut Polizeibericht zu spät, dass ein vor ihm fahrender 27-jähriger BMW-Fahrer verkehrsbedingt halten musste und fuhr auf. Dabei wurde der 27-Jährige leicht verletzt und musste sich in medizinische Behandlung begeben. Der Mitsubishi wurde beim Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.