Zwei Autos stoßen an Ravensburger Kreuzung

Keine Verletzungen, jedoch Schaden in Höhe von nahezu 3000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen in Ravensburg. Das teilt die Polizei mit.

Als der 44-jährige Fahrer eines Renault Master am gegen 6 Uhr, von der Weißenauer Straße kommend, in den Kreuzungsbereich mit der Jahnstraße einfuhr, um diese geradeaus zu überqueren, übersah er einen von rechts kommenden 54-jährigen Autofahrer und stieß mit dessen VW Passat zusammen. Zwar hatte der 54-Jährige noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.