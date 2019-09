Zwei Autos krachen in Ravensburg ineinander

Schaden in Höhe von mehr als 5000 Euro ist am Donnerstagmorgen gegen 7.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Mittelösch-/Storchenstraße in Ravensburg entstanden.

Laut Polizeibericht war die 30-jährige Fahrerin eines Daimler-Benz Citan, von der Storchenstraße kommend, nach links in die Mittelöschstraße eingebogen und hatte hierbei die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 34-jährigen Audi-Fahrerin missachtet. Obwohl sie sofort bremste und hupte, konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Beim Unfall wurde niemand verletzt, wie die Polizei abschließend mitteilt