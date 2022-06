Zwei Autos krachen in Ravensburg an der Bleicherei zusammen

Auf rund 10 000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.30 Uhr An der Bleicherei entstanden ist. Ein 69-jähriger Renaultfahrer stieß laut Polizei auf einem dortigen Parkplatz mit einem von rechts kommenden Mercedes eines 34-jährigen Fahrers zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehr war zum Abbinden der auslaufenden Betriebsstoffe im Einsatz.