Zwei Autos kollidieren zwischen Obereschach und Oberhofen

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind Polizeibericht die Insassen zweier Fahrzeuge bei einem Zusammenstoß am Donnerstag kurz nach 9 Uhr. Eine 69-jährige Renault-Fahrerin geriet auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Obereschach und Oberhofen bei Ravensburg auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte dort mit dem Ford eines entgegenkommenden 36-Jährigen. Die Sicht beider Unfallbeteiligten war durch ein Maisfeld beeinträchtigt. Während am Renault Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand, wird dieser am Ford auf etwa 2000 Euro beziffert.