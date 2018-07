Zwei Autofahrer betrunken am Steuer erwischt

Wegen ihrer auffälligen Fahrweise ist eine Frau am Mittwoch gegen 20.45 Uhr in der Adelsreuter Straße angehalten und kontrolliert worden, teilt die Polizei mit. Da sie nach Alkohol roch und ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,8 Promille ergeben hatte, veranlassten die Beamten eine ärztliche Blutentnahme. Außerdem behielten sie den Führerschein der Frau ein und untersagten ihr die Weiterfahrt. Mit rund 1,6 Promille Alkohol im Blut war ein weiterer Autofahrer unterwegs gewesen, der gegen 23.15 Uhr in der Karlstraße kontrolliert wurde. Auch er musste seinen Führerschein abgeben. Gegen beide Verkehrsteilnehmer wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.