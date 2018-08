Zwölf Teams kämpfen um den Schussenpokal

Nach dem Schussenpokal der Fußballer in Haisterkirch startet nun der Schussenpokal der Fußballerinnen. Am Donnerstag startet das Vorbereitungsturnier beim TSB Ravensburg, das Finale ist am Samstag um 18 Uhr.

In der Gruppe A spielen die beiden Bezirksligisten FG 2010 WRZ und FV Bad Waldsee sowie die SGM Meckenbeuren/Brochenzell/Kehlen aus der Regionenliga. In der Gruppe B geht der Landesligist SC Unterzeil-Reichenhofen als Favorit ins Rennen. Gegner sind der SC Blönried, Aufsteiger in die Regionenliga V, und der Außenseiter TSV Grünkraut aus der Kreisliga A.

Die Gruppe A und B spielen am Donnerstag ab 18 Uhr. Los geht es mit den Begegnungen FG 2010 WRZ – SGM Meckenbeuren/Brochenzell/Kehlen (Stadionplatz) und SC Blönried – SC Unterzeil-Reichenhofen (Rasenfeld 2). Gespielt wird jeweils einmal 45 Minuten, zwischen den Partien sind 15 Minuten Pause.

Am Freitag greifen die Teams in den Gruppen C und D ins Rennen ein. Die Gruppe C besteht aus dem Gastgeber TSB Ravensburg, Absteiger aus der Landesliga, sowie den Bezirksligisten SV Sigmaringen und TSV Aach-Linz. Im ersten Spiel des Tages trifft der TSB um 18 Uhr auf den SV Sigmaringen, um 20 Uhr treffen die Ravensburger auf Aach-Linz. In der Gruppe D stehen der Landesliga-Aufsteiger FC Uhldingen, der SV Immenried aus der Regionenliga sowie der Bezirksligist FV Weithart. Um 18 Uhr treffen am Freitag zunächst Weithart und Uhldingen aufeinander.

Die Gruppensieger sowie die Zweitplatzierten ziehen ins Viertelfinale (Sa, ab 10 Uhr) ein. Dann wird über zweimal 20 Minuten gespielt.