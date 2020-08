Zusatzaufführungen beim Kultursommer im KulturGut Ittenbeuren

Der Kultursommer des Theaters Ravensburg im Kulturgut Ittenbeuren erfreut sich laut Pressemitteilung beim Publikum größter Beliebtheit. Deshalb biete das Theater nun auch für die beiden bisher noch offenen Termine ein Programm an. Am 26. August würden Bernd Wengert und Michael Moravek unter dem Motto „Everything is Alright“ ein weiteres Mal ihre lebensumspannende Zeitreise vom ersten Schrei bis zum letzten Hauch unternehmen. Ingrid Koch und Peter Frey präsentierten am 2. September ihr Programm „Liebe - Kleiner Versuch über das Unmögliche“. Dabei würden sie sich dem großen Menschheitsthema mit viel Charme und Witz nähern und die bisweilen unumgänglichen Abgründe mit schwarzem Humor ausloten: die Liebe mit all ihren Glücksmomenten und Konflikten – zwischen Leidenschaft und Eifersucht, Gelingen und Scheitern, zwischen Erfüllung und Enttäuschung. „Die Liebe: unterwegs auf dem breiten Korridor der Jahre, zwischen wachsender Zuneigung und dem Abflug des letzten Schmetterlings. Und in Corona-Zeiten inzwischen auch das: Die Liebe auf Abstand – Lockdown der Leidenschaft“, so die Veranstalter. Der Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, der Einlass im Biergarten bereits ab 17 Uhr. Der Kultursommer 2020 ginge dann am 16. September mit Hermann Marte und seinem Kriminal-Ensemble mit „3x Schmunzelkrimis“ zu Ende. Der Eintritt ist frei, eine Reservierung ist erforderlich unter ticket@kulturgut-ittenbeuren.de. Foto: Theater Ravensburg