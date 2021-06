Rund 2000 Euro Sachschaden ist laut Polizei bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Ravensburger Herrenstraße ereignet hat. Ein 47-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer übersah dort beim Einparken einen Pfeiler an einem Gebäude und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde der Mann nicht.