Zusammenstoß an Kreuzung in Ravensburg: Hatten beide Fahrer Grün?

An einer Ravensburger Kreuzung ist ein Unfall passiert, weil zwei Autofahrer nach eigenen Angaben an der Ampel gleichzeitig Grün sahen. Bei dem Zusammenstoß an der Kreuzung Ulmer Straße und Hähnlehofstraße am Samstagabend gegen 21.50 Uhr wurden beide Fahrer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sowohl ein 20-jähriger Autofahrer sowie eine 27-jährige Autofahrererin gaben gegenüber der Polizei an, dass die Ampelanlage für ihre Spur Grün angezeigt habe. Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 0751 / 8030 zu melden. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.