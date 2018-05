Zusammenstoß mit Rettungswagen

Ein 72-Jähriger ist in Ravensburg mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Die Folge: zwei leicht verletzte Personen und 25000 Euro Sachschaden..

Zwei leicht verletzte Personen sowie rund 25 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf der Kreuzung B 32/Ulmer Straße in Ravensburg ereignet hat. Eine 20-Jährige fuhr dem Polizeibericht zufolge mit einem Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn von der Ulmer Straße bei Rotlicht in die Kreuzung ein und wollte nach links in Richtung Weingarten abbiegen.

Dabei kam es zur Kollision mit einem herannahenden 72-Jährigen, der bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren war und den Rettungswagen übersehen hatte. Zur Versorgung der Patienten im Rettungswagen wurden ein Notarzt und ein weiterer Rettungswagen hinzugerufen. Die durch den Aufprall leicht verletzte Fahrer wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt.