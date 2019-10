Zusammenschluss bei ver.di im Südosten

Im Südosten von Baden-Württemberg geht am 1. Januar 2020 der Verdi-Bezirk Ulm-Oberschwaben mit rund 26 000 Mitgliedern „ans Netz“. Dies haben die Bezirksvorstände in ihrer Sitzung am Donnerstag nochmals bekräftigt und das neue Führungspersonal gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Ehrenamt führt Günter Kessel künftig als Vorsitzender den neuen Verdi-Bezirk und im Hauptamt wurde Maria Winkler zur Geschäftsführerin gewählt.

Der neue Bezirk entsteht aus dem Zusammenschluss des Bezirks Ostwürttemberg-Ulm mit dem Bezirk Oberschwaben. In den letzten Monaten wurden in beiden Bezirken die inhaltlichen und personellen Vorbereitungen getroffen. „Es ist eine Fusion auf Augenhöhe“ stellt der neue Bezirksvorsitzende Günter Kessel, bisher Vorsitzender des Bezirks Oberschwaben, fest und freut sich über seine einstimmige Wahl. Der 49-jährige arbeitet beim Landratsamt Sigmaringen und ist dort seit mehreren Jahren Personalratsvorsitzender. Die Bezirksvorsitzende des Verdi-Bezirk Ostwürttemberg-Ulm, Doris Gubler-Rehbock, wurde als stellvertretende Vorsitzende des neuen Bezirksvorstandes ebenfalls einstimmig gewählt.

Maria Winkler – seit der Verdi-Gründung 2001 in Ulm die Geschäftsführerin – wurde laut Mitteilung einstimmig gewählt und zur stellvertretenden Geschäftsführerin Jutta Aumüller. Beide blicken zuversichtlich in die Zukunft, denn der neue Bezirk „ist strukturell und personell gut aufgestellt“. Der Verdi-Bezirk bleibe für seine Mitglieder weiterhin erreichbar mit den drei Büros in Ulm, Ravensburg und Heidenheim. Auch in diesem Jahr steige die Zahl der Verdi-Mitglieder im Bezirk Ulm-Oberschwaben. „Bis Jahresende werden wir das Plus nochmals vergrößern“ konnte Maria Winkler dem Bezirksvorstand berichten