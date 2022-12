Zusammen gegen Armut in Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Tafelläden sind vielerorts nicht mehr aus den Stadtbildern wegzudenken. Heuer jährt sich die Eröffnung der Tafel Ravensburg mit einer runden Zahl: Der Tafelladen des DRK-Kreisverbands Ravensburg wird 20 Jahre alt.

„Am 6. Dezember 2002 ging die Tafel an den Start“, sagt Walter Lehmann, der heutige Leiter der Tafel Ravensburg. „Die Ursprungsidee damals war eher der Umweltgedanke“, so Lehmann. Soll heißen, gute und genießbare Lebensmittel vor dem Müllcontainer zu retten. Im Laufe der Jahre bekam der Armutsgedanke mehr Gewicht. Die Zahl der Tafelkundschaft war in den vergangenen 15 Jahren nahezu konstant. In der jüngeren Vergangenheit stachen allerdings die Flüchtlingswellen im Jahr 2015 und die durch den aktuellen Ukraine-Krieg verursachte Flüchtlingsbewegung hervor. Mit ihrem Bezugsschein bekommen die derzeit etwa 400 Kundinnen und Kunden in der Tafel frische sowie haltbare Lebensmittel, aber auch Hygieneartikel zum Preis von 10 bis 30 Prozent des regulären Preises in den Supermärkten und Geschäften. Je Familie darf nur der berechtige Haushaltsvorstand in der Tafel einkaufen.

Die Tafel Ravensburg als soziale Einrichtung ist stark von unterschiedlichen Akteuren abhängig. Von Anfang an war unter anderem das Ehepaar Schmid mit von der Partie der Ehrenamtlichen. „Wir wollten dabei sein, helfen und mitmachen“, sagt Marita Schmid. Nach und nach wurde der zeitliche Umfang der Schmids für die Tafel deutlich umfangreicher. Inzwischen haben sie reduziert und fahren noch jeden zweiten Freitag, um Lebensmittel bei den entsprechenden Geschäften, Supermärkten und Discountern abzuholen. Marita Schmid meint: „Man muss sich gerne ehrenamtlich engagieren wollen und Freude daran haben, zu helfen“, was sicher auch auf alle anderen rund 60 Ehrenamtlichen der Tafel Ravensburg zutrifft.

Die Unterstützung der Tafel Ravensburg war von Anfang an groß. Zum einen spenden große Discounter und Märkte Lebensmittel, aber auch regionale Landwirte und ortsansässige Handwerksbetriebe wie die Bäckerei Müller und die Metzgerei Buchmann. Positiv ist auch der Rückhalt aus der Bevölkerung, wie Lehmann lobend erklärt. Mit der Hilfe von Spenden konnten in den vergangenen 20 Jahren drei Kühlfahrzeuge zur Abholung der Lebensmittel angeschafft werden. Um seinen Einsatz weiter zu stemmen, freut sich das Team der Tafel Ravensburg immer über ehrenamtliche Verstärkung.