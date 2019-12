Zusammen 100 Jahre im Ravensburger Gemeinderat

Stolze 100 Jahre haben sie – natürlich gemeinsam – auf dem Buckel, was ihren ehrenamtlichen Einsatz für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger im Ravensburger Gemeinderat betrifft. Oberbürgermeister Daniel Rapp (Bildmitte) ehrte in der Ratssitzung am Montag die Stadträte August Schuler (CDU, Zweiter von links) und Frank Walser (SPD, Zweiter von rechts) für jeweils 30 Jahre, sowie Rudi Hämmerle (CDU, rechts im Bild) und Michael Lopez-Diaz (BfR, links im Bild) für 20 Jahre Mitgliedschaft in dem Gremium, das die richtungsweisenden Entscheidungen für die Stadt trifft. „Das ist ein sehr verantwortungsvolles, zeitaufwändiges und anstrengendes, aber auch erfüllendes Ehrenamt“, sagte OB Rapp in seiner Dankesrede. „Hier spiegelt sich das ganze Leben der Stadt und ihrer drei Ortschaften. Seit Jahrzehnten sind diese vier Männer ständige Ansprechpartner und politische Vertreter der Bürgerschaft.“ Neben einer Urkunde und einem Verdienstabzeichen des Städtetages erhielten die vier Herren als Wertschätzung der Stadt einen Mehlsack aus Schokolade sowie ein kleines, persönliches Geschenk. Foto: Stadtverwaltung