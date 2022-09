Wegen zusätzliche Steuer: Menschen im Kreis müssen wohl bald mehr für Müllabfuhr bezahlen

Die Ampelkoalition möchte ab dem kommenden Jahr eine sogenannte CO₂-Abgabe auf Müll einführen. Die Steuer betrifft auch den Abfallentsorger ZAK, der unter anderem für den Kreis Ravensburg zuständig ist. Damit könnten die Müllgebühren ansteigen.

Welche Mehrkosten dadurch auf die Haushalte zukommen könnten, hat Kreiskämmerer Franz Baur errechnet. Er erklärt, warum diese Kosten nicht sofort mit Einführung der Steuer eins zu eins an den Gebührenzahler weitergegeben werden.

Wie hoch ist die CO₂-Abgabe?

Bislang betrifft die 2021 eingeführte CO₂-Abgabe nur die Hauptbrennstoffe Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas. Nun soll diese aber auch auf den Müll ausgeweitet werden. Im Juli verabschiedete das Bundeskabinett dazu einen Gesetzesentwurf, dem der Bundestag noch zustimmen muss. Darin nennt die Bundesregierung bereits konkrete Zahlen.

Das Gesetz sieht Folgendes vor: Abfallentsorger müssen von 2023 an für jede Tonne CO₂, die bei der Müllverbrennung entsteht, eine Abgabe zahlen. Diese soll zunächst bei 35 Euro beginnen und 2026 bei 65 Euro vorläufig enden. Die Steuer betrifft zwar in erster Linie Abfallentsorger wie den Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK). Dieser darf aber die entstandenen Mehrkosten an seine Kunden weitergeben.

Zusätzliche Kosten für den Gebührenzahler

„Der Landkreis Ravensburg verursacht etwa 30 000 Tonnen Abfall im Jahr“, erklärt Kämmerer Baur im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Diesen vom ZAK verbrennen zu lassen, würden den Landkreis durch die zusätzliche Steuer mindestens 630 000 Euro netto mehr kosten.

„2026 steigt das nochmal an. Dann rechnen wir mit 1,17 Millionen Euro Mehrkosten“, so Baur weiter. Er geht bei einer Tonne Restmüll, die verbrannt wird, von 0,6 Tonnen CO₂ aus, das versteuert werden müsste.

Baur hat sich auch angeschaut, was die Mehrkosten letztlich für einen durchschnittlichen Haushalt mit vier Personen bedeuten, der eine 60 Liter Restmülltonne nutzt. Das sei die gefragteste Variante im Kreis.

„Die Jahresgebühr würde um 80 Cent steigen“, erklärt Baur. Pro Leerung fielen dann nochmal 30 Cent extra an. Nähme eine Familie jede Leerung im Jahr in Anspruch, kämen zum Jahres-Durchschnittspreis von 151 Euro nochmal 17 Euro oben drauf. Durch die geplante Erhöhung der CO₂-Abgabe wären es ab 2026 jährlich nochmal 13 Euro mehr – also insgesamt 30 Euro.

Kämmerer kristisiert die Steuer

„Ob sich das in der Jahresrechnung eins zu eins niederschlägt, ist eine andere Frage. Die Mehrbelastung ist aber auf jeden Fall da“, sagt Baur.

Wird die Steuer eingeführt, trägt zunächst der Landkreis die Mehrkosten. Dieser muss laut Baur dann abwägen, ob die bisherigen Gebühren sowie Gewinne aus dem Verkauf von derzeit begehrten Rohstoffen wie Altpapier ausreichen, um die Müllkosten langfristig zu decken. Doch das bezweifelt Baur. Schließlich wisse niemand, wie lange der hohe Wert an Altpapier und anderen Rohstoffen anhält.

„Was uns natürlich wundert: Die Bundesregierung beschließt ein Entlastungspaket nach dem anderen, entscheidet sich gleichzeitig aber für eine CO₂-Versteuerung von Müll“, sagt Baur. Dadurch würden am Ende wieder Mehrkosten für die Bürger entstehen.

Außerdem fragt sich Baur, was die Regierung mit der Steuer erreichen möchte. Eigentlich soll die Abgabe den Ausstieg von fossilen Brennstoffen beschleunigen. Doch bei Müll macht das laut Baur wenig Sinn. Der ZAK in Kempten produziere mit der Verbrennung von Müll Strom- und Fernwärme. „Das ist ein wichtiger Energieträger, um sich von russischem Gas unabhängig zu machen“, so Baur weiter.

Müllabfuhr beklagt hohe Spritkosten

Egal ob die Steuer kommt oder nicht: Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Müllabfuhr wegen der extrem gestiegenen Spritpreise und höheren Personalkosten teurer wird. Auch diese Mehrkosten darf der Abfallentsorger ZAK nach Angaben von Baur geltend machen und an den Kreis weitergeben.

Im Juli sagte ZAK-Geschäftsführer Christian Oberhaus im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“: „Diese extreme Kostensteigerung war im November/Dezember, als wir den Haushaltsplan aufgestellt haben, in diesem Ausmaß nicht absehbar.“ Das betreffe auch die geplante CO₂-Abgabe. Gegen diese wollen sich der Zweckverband ZAK und seine Tochtergesellschaften wehren.

Am Ende müssen die Bürger also damit rechnen, dass die Müllgebühren steigen. Der Kämmerer Baur versichert aber: „2022 und 2023 bleiben die Preise stabil.“ Die nächste Erhöhung wäre erst für 2024 angesetzt.

Sind die Müllgebühren nicht erst teurer geworden? Ja, das sind sie. Anfang des Jahres wurde beispielsweise die jährliche Grundgebühr für die 60 Liter Restmülltonne um 2,60 Euro angehoben, die Entleerung dieser Tonne wurde um 12 Cent teurer.

Kämmerer Baur rechtfertigt die zuletzt gestiegenen Gebühren so: „Wir haben festgestellt, dass die Beiträge aus den Vorjahren zu niedrig waren. Das war in gewisser Weise eine Aufholung.“ Allerdings sei es eine moderate Anhöhung der Preise gewesen. 38 von 44 anderen Landkreisen in Baden-Württemberg sind teurer.