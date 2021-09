Zusätzliche Impfaktionen im Kreis Ravensburg

Neben der Möglichkeit, sich im Kreisimpfzentrum Ravensburg impfen zu lassen, gibt es im Kreis Ravensburg bis Mitte September folgende zusätzliche Impfaktionen: Montag, 6. Sptember, 11 bis 19 Uhr, beim Kaufland in Ravensburg; Dienstag, 7. September, 11 bis 19 Uhr, beim Baumarkt Toom in Leutkirch; Mittwoch, 8. September, 7 bis 13 Uhr, auf dem Wochenmarkt in Wangen; Freitag, 10. September, 15 bis 21 Uhr, auf dem Feierabendmarkt in Isny; Samstag, 11. September, 10 bis 16 Uhr, im Centerparcs in Leutkirch; Sonntag, 12. September, 13 bis 18 Uhr, beim verkaufsoffenen Sonntag in Ravensburg; Montag, 13. September, 11 bis 19 Uhr, beim Real in Weingarten und am Mittwoch, 15. September, 7 bis 13 Uhr, auf dem Wochenmarkt in Wangen. Wie das Landratsamt Ravensburg weiter mitteilt, stehen die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson zur Verfügung.

Für das Kreisimpfzentrum Ravensburg können weiterhin Termine über die Homepage www.rv.de oder telefonisch unter 0751 / 855159 gebucht werden. Außerdem gibt es im Kreisimpfzentrum Ravensburg täglich während der Öffnungszeiten die Möglichkeit zum „Impfen ohne Termin“. Online unter www.rv.de gibt es weitere Informationen.