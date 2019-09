Zusätzliche Band und Lokal für Ravensburger Musiknacht

Die Musiknacht Ravensburg am Samstag, 21. September findet zusätzlich auch im Salzstadl statt. Es konnte kurzfristig noch ein weiteres Lokal sowie eine weitere Band für das Mezzo als Vorgruppe hinzu gewonnen werden, teilten die Veranstalter mit. Nun sind es 14 Lokale und 15 Bands.

Das Salzstadl befindet sich in der Marktstraße 35. Hier spielt die Band „We are Troublemaker“ aus der Schweiz Rock, Cover-Rock, und Akustik-Rock. Als zusätzliche Vorgruppe treten The Lionhearts im Mezzo (Obere Breitestraße 2) auf. Danach spielt die Konstanzer Raggae-Formation Godart, außerdem Funk, Rock und Soul im Programm haben. Foto: Veranstalter