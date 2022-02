Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dr. Michaela Nübling verstärkt künftig den Schwerpunkt Hotel- und Gastronomiemanagement an der DHBW Ravensburg als Professorin. Sie hat selbst in dem Bereich an der DHBW ihren Bachelor gemacht. Nachdem sie berufliche Erfahrungen im In- und Ausland in dieser Branche gesammelt und in den USA den Master und den Doktortitel draufgesattelt hat, kehrt sie nun nach Ravensburg und an die Hochschule zurück.

Zurück zu den Wurzeln heißt es für Michaela Nübling mit ihrer neuen Aufgabe als Professorin an der DHBW Ravensburg. Denn dort startete sie ihren Werdegang mit dem dualen Studium in Hotel- und Gastronomiemanagement und mit dem Europa-Park in Rust als dualem Partnerunternehmen. „Für unsere Branche finde ich diese Verbindung von Theorie und Praxis im dualen Studium ideal. Zudem bekommen Studierende in den Praxisphasen Einblick in unterschiedliche Bereiche“, sagt die 39-Jährige. Bei ihr war schnell klar, dass ihr Herz dem Food & Beverage im gastronomischer Bereich im Hotel gehört.

Nach dem Abschluss an der DHBW und ersten beruflichen Erfahrungen in der Heimat zog es sie in die USA. Unter anderem arbeitete sie fünf Jahre lang und schnell auch als Führungskraft in St. Regis Hotels & Resorts in Kalifornien und Texas. Ihren Master sattelte sie in der Zeit berufsbegleitend an der University of Houston drauf. Es folgte die Dissertation an der renommierten Purdue University – jeweils im Bereich Hospitality & Tourism Management. In der Zeit arbeitete und forschte die gebürtige Kaiserstühlerin verstärkt rund um das Thema Wein und nach einer Station in Neuseeland ging es zurück in die badische Heimat. Bei Franz Keller Schwarzen Adler war sie für verschiedene Bereiche auf dem Weingut mit Sternegastronomie und Hotel zuständig. Zurück in Deutschland knüpfte Michaela Nübling zudem wieder Kontakt zur DHBW Ravensburg und nahm einen Lehrauftrag an. Von ihren Erfahrungen im Hotel- und Gastronomiemanagement auf nationalem und internationalem Parkett werden nun die Studierenden der DHBW profitieren. Michaela Nübling lehrt künftig in Ravensburg unter anderem die Vorlesungen Leistungserstellung in der Hotellerie, Kalkulation in der Gastronomie oder Bankettmanagement.