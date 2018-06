Zur Sommerpause soll der achte Sieg her

Die Ravensburg Razorbacks ziehen an der Tabellenspitze der German Football League 2 ungeschlagen und einsam ihre Kreise – damit das auch in der Sommerpause so bleibt, soll gegen die Wiesbaden Phantoms der achte Sieg im achten Saisonspiel her. Los geht’s am Sonntag, 1. Juli, um 15 Uhr im Lindenhofstadion in Weingarten.

Auch wenn Defense-Liner Walter Nazarenus mit den Ravensburg Razorbacks einen echten Lauf hat, ist er ganz froh, wenn er mit der Mannschaft demnächst auch mal kurz durchschnaufen kann. „Die brauchen wir“, sagt Nazarenus über die nahende, vierwöchige Sommerpause. Akkus aufladen heißt es dann bei den Razorbacks, die bisher unwiderstehlich über die Gegner in der GFL 2 hinweg gepflügt sind. Er habe noch nie ein so gutes Gefühl gehabt, sagt Nazarenus, der seit 2011 für die Razorbacks spielt. Die Mannschaft sei stark, die Importspieler würden sich super integrieren, der Teamgeist sei groß.

In einer Saison voller Höhepunkte war für den D-Liner die Partie am vergangenen Sonntag eine ganz besondere. Dreimal erwischte er den ballführenden Quarterback der Montabaur Fighting Farmers, die Höchststrafe für jeden Footballer – und damit die höchste Auszeichnung für einen Defensivspieler. Er habe immer wieder eine Lücke gefunden: „Das hat hervorragend funktioniert. Ich war gut in Form.“

Auch an das Hinspiel in Wiesbaden Ende Mai hat er ganz gute Erinnerungen – letztlich gewann Ravensburg relativ ungefährdet mit 48:36. Dass der Gegner in der zweiten Hälfte noch zu diversen Touchdowns kam, habe an verschiedenen Umstellungen gelegen. Das sei aber analysiert worden. „Wir werden das abstellen“, versichert Nazarenus vor dem erneuten Aufeinandertreffen mit den Hessen am Sonntagnachmittag. In diesem Spiel geht es für den Tabellenführer der GFL 2 auch darum, zwei Serien zu verteidigen. Zum einen natürlich die, in dieser Saison ungeschlagen zu bleiben, zum anderen die, auch nach über 700 Tagen im eigenen Stadion ohne Niederlage dazustehen. „Daheim macht’s am meisten Spaß zu spielen“, begründet Nazarenus die Stärke der Razorbacks im Lindenhofstadion.

Dass es auch nach Sonntag bei diesen Serien bleibt, daran hat Nazarenus keinen Zweifel. Um auch ja keinen Schlendrian reinzubringen, habe Coach John Gilligan eindrücklich klar gemacht, dass es ganz besonders wichtig sei, vor der vierwöchigen Pause noch einmal einen Sieg zu setzen.

Die Razorbacks werden dabei auf einen Gegner treffen, der zuletzt einen wichtigen 30:24-Auswärtssieg bei den Gießen Golden Dragons feierte. Wichtig deshalb, weil sich die Phantoms durchaus in der Tabelle nach unten schauen. Die Mannschaft befindet sich nach eigenen Angaben in einer Umbruch-Spielzeit. „Das war ein Riesenschritt Richtung Klassenerhalt“, sagte Quarterback-Coach Sascha Gaveau nach dem Sieg in Gießen.

Mit einem Überraschungssieg in Ravensburg könnten die Wiesbadener sich früh der größten Abstiegssorgen entledigen. „Wir fahren da nicht chancenlos hin“, sagte O-Liner Thomas Weigel dem „Wiesbadener Kurier“.