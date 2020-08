Zur Ravensburger Fledermausnacht anmelden

Der Naturschutzbund Ravensburg (Nabu) lädt laut Pressemitteilung am Samstag, 29. August, zu seiner 7. Fledermausnacht ein. Treffpunkt ist um 19:45 Uhr am Wernerhof / Wohnmobilparkplatz in der Mühlbruckstraße. Die Veranstaltung dauere circa 1,5 Stunden. Bei Regen müsse sie ausfallen. Die Führung sei gut für Kinder mit Begleitung geeignet. Fledermäuse seien wie alle insektenfressenden Lebewesen durch den fortschreitenden Insektenrückgang stark bedroht. Bei dieser Veranstaltung stellt der Nabu die Lebensweise und die Geheimnisse dieser nachtaktiven Flugkünstler vor und zeigt, wie wichtig sie für unser Ökosystem sind. Die Fledermaus-Experten Ingo Maier und Markus Ehrlich vom Nabu Ravensburg würden die Fledermäuse mit einem Detektor aufspüren und für die Besucher erlebbar machen. Die Teilnahme ist nur mit Mund- und Nasenschutz möglich. Die erforderliche Anmeldung erfolgt per E-Mail an kontakt@fledermausschutz-rv.de. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Gutes Schuhwerk, an das Wetter angepasste Kleidung sowie eine Taschen- oder Stirnlampe seien empfehlenswert. Die Veranstaltung ist kostenlos. Foto: Nabu Ravensburg