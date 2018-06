Zur Ferienfreizeit Steibis anmelden

Rund 38 300 Gäste, deutlich mehr als im Vorjahr, haben 2017 Bad Buchau besucht. Doch dafür halten sich die Besucher nicht mehr so lange in der Kurstadt auf, denn die Zahl der Übernachtungen geht leicht zurück. Beliebt ist Bad Buchau insbesondere bei Reha-Patienten – und bei Tagestouristen. Das zeigt die gestiegene Nachfrage nach Führungen und die vielen Besucher auf dem Federseesteg, vor allem an den Wochenenden.

„Natur pur“, „eine wunderschöne und erholsame Gegend“, „klein, aber oho“, „ein wirklich traumhafter Ort“, „der Federsee ...