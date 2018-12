Zur Belohnung gibt es die Veitsburg

167 Teilnehmer aus Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Österreich sind am vergangenen Samstag in der Ravensburger Eissporthalle zum 7. Türmecup im Eiskunstlaufen angetreten. Auch dieses Jahr war der Wettkampf laut Mitteilung wieder ein voller Erfolg. Wie jedes Jahr gab es einen der Ravensburger Türme als Pokal für die drei Erstplatzierten – dieses Jahr war es die Veitsburg.

Vom ESC Ravensburg sind bei diesem Heimturnier wieder viele Sportler ganz vorne gelandet. Im Parcours Standard Gruppe 2-1 lief Diana Dedtling auf den zweiten Platz. Sofia Kinast und Jolina Krämer teilten sich den vierten Platz. Amalia Dridiger erreichte Platz sechs, Miriam Nick den siebten Platz und Charlotte Finsterle wurde Achte. In der gleichen Kategorie, jedoch Gruppe 2-2, erreichte Pauline Maucher den zweiten Platz vor Alina Gleich.

Emily Schmidt lief bei den Freiläufern Kür in Gruppe 4-1 auf den zweiten Platz. Amelia Kutz erreichte Platz fünf, Sandra Maurer lief auf Platz sechs und Jana Salischev auf Rang sieben. In der Gruppe Freiläufer Kür Gruppe 4-2 setzte sich Xenia Papst durch. Ihre Trainingspartnerinnen folgten ihr auf den weiteren Plätzen. Linda Wolff wurde Dritte, Angelina Köhler Vierte, Vanessa Jemelin Sechste und Michelle Seifert Siebte. Ebenfalls Siebte wurde Maria Pikanina in der Gruppe 4-3.

Joelle-Sophie Braunagel lief auf den zweiten Platz in der Kategorie Figurenläufer, Gruppe 5-1. Lea Maurer erreichte Platz acht. In der Gruppe 5-2 sicherte sich Michelle Jemelin den dritten Platz, Lea Hotzwick wurde Siebte.

In der Kategorie Kunstläufer Gruppe 6-1 erreichte Liana Salzseiler den siebten Platz vor Emma Zirn. In der Gruppe 6-2 siegte Mia Ikic. Maja Zirn wurde hier Vierte vor Lea Kober, Leonie Ruf, Kai Bruch und Ida Golup. In der Gruppe 6-3 sicherte sich Sophia Bruch den ersten Platz vor Amy Riesbeck. Leana Matis lief auf Platz drei in der Kategorie Anfänger, Gruppe 7-2, Alina Rudovski erreichte Platz neun. In der Gruppe 7-3 erreichte Laura Salzseiler den vierten Platz vor Alisa Lind. Laura Oettinger lief in der gleichen Gruppe auf Rang acht.

Anastasia Kling zeigte eine sehr gute Leistung und erreichte den ersten Platz in der Kategorie Neulinge B, Gruppe 8. Lara Hofgärtner landete knapp dahinter auf Rang zwei. Alicia Rosato vervollständigte das ESCR-Podest als Dritte. Rebeca Sandulescu erreichte in der Kategorie Nachwuchs B den vierten Platz.

Sieg beim Nachwuchs A

Maxi Mendel zeigte in der Kategorie Nachwuchs A eine sehr gute Leistung und sicherte sich den zweiten Platz, ihre Kollegin Nicole Dukart lief auf den undankbaren vierten Platz. Auch Karina Florica-Negrea setzte sich mit einer starken Leistung in einer schwierigen Gruppe durch und stand als Erste ganz oben auf dem Treppchen. Mattis Böhm beendete als letzter Läufer den Wettkampf und lieferte, trotz eines Sturzes, eine gute Leistung ab und sicherte sich den Sieg bei den Junioren.