Zumindest mal wieder ein Punkt für Ravensburg

Der FV Ravensburg hat in der Fußball-Oberliga zwar das erhoffte Erfolgserlebnis verpasst. Beim SV Oberachern stoppte der FV aber immerhin seine Niederlagenserie und holte beim 0:0 zumindest mal wieder einen Punkt. Mit der ersten Halbzeit war Trainer Steffen Wohlfarth aber überhaupt nicht zufrieden.

Auf dem kleinen Platz in Oberachern (Wohlfarth: „Der Platz ist zehn Meter kürzer als unserer“) kamen die Oberschwaben am Samstagnachmittag überhaupt nicht in die Gänge. Gabriel Gallus und Evan Erius, den der SVO erst eine Woche zuvor vom französischen Drittligisten CS Sedan verpflichtet hat, hatten die ersten Chancen der Begegnung. „Wir hatten keine Aggressivität auf dem Platz, kein Bewusstsein für unsere aktuelle Situation“, meinte Wohlfarth. Der FV lief viel hinterher, Oberachern hatte deutlich mehr Ballbesitz und auch zahlreiche Ecken. Immerhin: „In der gefährlichen Zone haben wir gut verteidigt“, sagte Wohlfarth. Dass Oberachern aber überhaupt so häufig im und am Ravensburger Strafraum auftauchte, ärgerte den FV-Trainer. „Wir konnten froh sein, dass es zur Pause 0:0 stand.“

Steigerung in zweiter Halbzeit

Nach rund einer halben Stunde musste Ravensburgs Kapitän Rahman Soyudogru angeschlagen vom Platz. Der Stürmer hatte Probleme mit dem hinteren Oberschenkel - möglicherweise eine Verhärtung oder eine Zerrung - und wurde durch Marcel Fetscher ersetzt. „Rahman hat frühzeitig Probleme signalisiert, da wollten wir dann auch kein Risiko eingehen“, sagte Wohlfarth.

In der Kabine fand der Trainer dann offensichtlich die richtigen Worte. Denn die zweite Halbzeit war um Längen besser als die erste. Hinten ließen die Ravensburger kaum noch etwas zu, vorne gab es ein paar Chancen. Die besten hatten Felix Schäch, der nach rund einer Stunde aber nicht genug Druck hinter den Ball brachte, und Max Chrobok, der knapp am Tor vorbeischoss. Oberachern kam auch noch einmal gefährlich vors Tor, zeigte sich dabei aber zu verspielt - auch diese Chance verpuffte. So sahen die rund 220 Zuschauer zwar keine Tore, es war jedoch ein 0:0 der besseren Sorte. „Wir haben gegen einen starken Gegner ein gutes Spiel gemacht“, lobte SVO-Trainer Mark Lerandy seine Mannschaft. „Wir standen kompakt in der Abwehr.“

Weil es traditionell schwierig ist, in Oberachern zu spielen - die Stuttgarter Kickers etwa verloren in dieser Saison dort schon mit 1:3 -, war Wohlfarth trotz der schwachen ersten Halbzeit nicht gänzlich unzufrieden. „Das war okay.“ Angesichts des langen Wartens auf einen Sieg folgte jedoch das Aber: „Wir müssen jetzt Spiele gewinnen und eine Serie starten. Und so harmlos wie zu Beginn dürfen wir nicht mehr sein.“ Das würde der 1. Göppinger SV, der nächste Gegner am Samstag, 29. September, um 14 Uhr in der Ravensburger Cteam-Arena, ganz sicher ausnutzen.