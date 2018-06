Zumba, Wakeboarden und Stand-Up-Paddling

Bald ist es soweit: Vom 26. Juli bis zum 9. September sind in Baden-Württemberg Sommerferien. Sechseinhalb Wochen unterrichtsfreie Zeit liegen vor den Schülern aus Ravensburg und Umgebung.

Für alle, die noch keine konkreten Pläne für die Ferien und keine Lust auf Langeweile haben, bietet die Stadt Ravensburg wieder sein Ferienprogramm an. In diesem Jahr übrigens zum 40. Mal. In den vergangenen 40 Jahren konnten sich bereits circa 130 000 Kinder und Jugendliche an den vielfältigen Angeboten des Ravensburger Ferienprogramms erfreuen.

Organisiert wird das Programm von der Stadt Ravensburg gemeinsam mit dem Sportverband Ravensburg. Anmelden können sich Kinder und Jugendliche noch bis zum 1. Juli, online auf www.ravensburg.de oder per Wunschzettel am Ende des Programmheftes, das in den Ravensburger Schulen verteilt wird. Alle Veranstaltungen werden beaufsichtigt.

Beim 40. Ravensburger Ferienprogramm ist von altbewährten Programmpunkten bis hin zu völlig neuen Angeboten alles dabei. Im Jubiläumsjahr wurde ein sehr vielfältiges Programm mit 280 Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Diese kommen aus den Bereichen Abenteuer, Sport, Kultur, Kunst und Natur.

„Sportfanatiker, Wissensdurstige oder Kreativköpfe – es ist bestimmt für jeden etwas dabei“, heißt es in der Broschüre des Ravensburger Ferienprogramms. Dass die Veranstalter und die vielen ehrenamtlichen Helfer diesem Versprechen gerecht werden, wird beim Studieren der verschiedenen Programmpunkte schnell klar. Die thematische Vielfalt deckt zahlreiche Themenbereiche ab und macht Lust auf die Teilnahme am Programm.

Wer sich vor allem für sportliche Programmpunkte interessiert, der kommt unter anderem beim Badminton, Zumba, Fußball, Wakeboarden, Inline-Skate-Kurs, Fechten, Tennis, Boxen, oder beim Stand-Up-Paddling im Flappachbad auf seine Kosten. Wer künstlerisch begabt ist, kann beim Häkeln oder Stricken, Aquarell malen oder Mosaike kleben sein Talent unter Beweis stellen.

Ihren Wissensdurst stillen können die Teilnehmer zum Beispiel beim „Nachmittag bei der Feuerwehr“, der „Einführung in die Welt der Bienen“, der Kinderstadtführung „Geheimnisvolle Türme“ oder den Programmpunkten „Kennt ihr eure Stadt?“ oder „Mit dem Förster durch den Wald“. Auch für Theaterbegeisterte hat das Ferienprogramm einiges zu bieten. So gibt es zum Beispiel Programmpunkte von Ottokar’s Puppentheater oder der Theatergruppe Schmalegg.

Während viele Vereine, wie zum Beispiel die DLRG und der TSB Ravensburg sowie das Jugendhaus Ravensburg, schon von Beginn an Teil des Ferienprogramms sind, gibt es auch stets neue Teilnehmer. So konnten die Veranstalter in diesem Jahr erstmals die Volkshochschule Ravensburg als Anbieter eines dreitägigen Workshops gewinnen. Dieser beinhaltet unter anderem einen Englisch-Kurs und den Internetführerschein für Kinder im Alter von 10-12 Jahren.

„Besonders beliebt sind die verschiedenen Freizeiten, zum Beispiel vom Schneelaufverein Ravensburg und vom TSB Ravensburg, sowie die Hüttenaufenthalte, die vom Jugendhaus Ravensburg organisiert und betreut werden“, sagt Amtsleiter Karlheinz Beck.

Anlässlich des 40-jährigen Ravensburger Ferienprogramms wird es am 18. Juli um 18 Uhr im Schwörsaal in Ravensburg einen Empfang der Stadt und des Sportverbandes für alle Beteiligten geben.