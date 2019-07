Zum Rutenfest ist in Ravensburg sogar der Wein blau

Von Schwäbische Zeitung

Zum neuen Jahr werden die Fahrpreise im Gebiet des Verkehrsverbundes DING (Ulm, Kreise Alb-Donau, Biberach, Neu-Ulm) um knapp vier Prozent angehoben. Das hat der DING-Aufsichtsrat beschlossen.

In Ulm und Neu-Ulm kostet ab 1. Januar 2020 dann der Einzelfahrschein 10 Cent mehr: Erwachsene zahlen dann 2,40 Euro. Auch der Preis für den per HandyTicket erworbenen Einzelfahrschein Erwachsener steigt in diesem Umfang (2,20 Euro).

Die Tageskarte Single bleibt preisgleich mit zwei Einzelfahrscheinen Erwachsener, die mit dem ...