Zum Rutenfest hat der Bärengarten neue Toiletten

Eine fast unendliche Geschichte kommt nun zu einem guten Ende: Zum Rutenfest 2018 gibt’s neue, schicke Toiletten im Ravensburger Bärengarten. Die alten Klos waren in so eklig-schlechtem Zustand, dass sich 2011 im sozialen Netzwerk Facebook sogar eine „Bärenklo“-Gruppe gegründet hatte. In der Hoffnung, dass die Eigentümer durch öffentlichen Druck das Projekt angehen.

Die „Pissrinne“ bei den Männern und die Container für die Damen gehören der Vergangenheit an: Der Bärengarten zwischen Schützen- und Möttelinstraße erstrahlt geradezu in neuem Glanz. Gekrönt von Kupferdächern gibt es hinter schmucken Holzfassaden nun insgesamt 25 nagelneue Toiletten.

Für die weiblichen Rutenfestbesucher wurde in den Sichtbetonräumen auch an genügend Raum zum Nachschminken gedacht – die neuen Klos sind mit einer insgesamt vier Quadratmeter großen Spiegelfläche ausgestattet. Auf die Herren der Schöpfung warten neun Toiletten und eine 14 Meter lange „Pissrinne“. Ein behindertengerechtes, barrierefreies WC und ein Wickeltisch vervollständigen das Ensemble.

Der „Bärengarten“ ist während des Rutenfests ein äußerst beliebter Treffpunkt. (Foto: Roland Rasemann)

Lorenz Schlechter, Vorstand der Bürgerliches Brauhaus Ravensburg-Lindau AG, welcher der Bärengarten gehört, ist froh, dass das Ganze nach einem gut zehn Jahre dauernden Hin und Her endlich einen guten Abschluss gefunden hat. Und sich obendrein „organisch in den Biergarten einfügt“, wie er findet. Nach „vielen Anläufen, die Situation zu bereinigen“ – gemeint sind die hanebüchenen hygienischen Verhältnisse der einstigen Toiletten –, habe man sich schließlich mit den Nachbarn und der Ravensburger Stadtverwaltung einigen können. Hintergrund: Neubauten im Grenzbereich eines Grundstücks seien „immer kritisch“, wie Schlechter ausführt.

14 000 Liter Bier

Abgesehen von den Toiletten wurde im Bärengarten während der vergangenen acht Monate auch der Ausschank-Bereich erneuert – ebenfalls in Holzoptik. Im Innenbereich dominiert freilich Hochglanz-Technologie: In den neu installierten Biertank passen 14 000 Liter Gerstensaft; daneben wurden modernste Zapfanlagen installiert. Das Ravensburger Architekturbüro Grath hat sich nach eigener Aussage für ein „natürliches und ruhiges Material in hochwertiger Qualität“ entschieden.

All das hat seinen Preis: Insgesamt 2,5 Millionen Euro ließ sich das Bürgerliche Brauhaus die neuen Toiletten samt neuem Ausschank kosten. Wobei Schlechter ob der beeindruckenden Summe erläutert, er habe „das Ding etwas unterschätzt“. Vor allem die Damentoiletten „waren schon eine Herausforderung“, räumt er ein.

Im Preis inbegriffen sind im Übrigen noch die zehn Stellplätze der neuen Tiefgarage, die sich jetzt unter dem Ausschank-Gebäude ausbreitet. Auch an einen Parkplatz für Elektroautos samt Lademöglichkeit wurde dort gedacht.

