Zum eigenen Schutz verhaftet: Er wollte doch nur sitzen

Polizeibeamte haben am Montagabend einen 47-Jährigen Mann überprüft. Dieser saß gegen 23 Uhr in einem Auto in der Ravensburger Innenstadt, wie es im Polizeibericht heißt.

Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der 47-Jährige so stark unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, dass sie ihn in Gewahrsam nahmen – zu seinem eigenen Schutz, wie es weiter heißt.

Anschließend durchsuchten die Beamten das Fahrzeug, in dem Mann Mann gesessen hatte. Dabei fanden sie Betäubungsmittel „in nicht geringer Menge“, wie es heißt.

Gegen den 47-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Mit dem Auto gefahren, sei er jedenfalls nicht, seine eine erkenntnis der Beamten, heißt es im Polizeibericht abschließend.