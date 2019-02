Zum dritten Geburtstag gibt’s ein Bouldercup-Finale in Ravensburg

Seit drei Jahren können Kletterfreunde im Blöckle, der Boulderhalle im Ravensburger Gewerbegebiet Deisenfang, trainieren. Am Samstag, 2. Februar feiert die Boulderhalle ab 13 Uhr ihren dritten Geburtstag, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Von 13 bis 17 Uhr können Besucher ihre Geschicklichkeit, Koordination und Kraftausdauer an den Stationen des Fun-Parcours und beim Bouldern testen, der Eintritt kostet 5 Euro. Auf alle, die eine kleine Pause brauchen, warten hausgemachter Kuchen und regionale Leckereien.

Ab 17 Uhr wird es spannend, denn dann beginnt das Finale des dritten B-Day-Cup. Die besten Athleten, die sich im Vorfeld qualifiziert haben, ziehen sich an den Finalbouldern die Finger lang. Es wird in den Kategorien Jugend, Hauptklasse bis 39 Jahre und Senioren gestartet. Zur Geburtstagsparty haben alle Sportler, die an der Qualifikation teilgenommen haben, freien Eintritt und nehmen an einer Tombola teil. Zuschauer am Wettkampffinale sind willkommen und zahlen ab 17 Uhr keinen Eintritt.

Die Boulderhalle Ravensburg eignet sich für Familien, Kletteranfänger und sportlich Ambitionierte. Die abwechslungsreichen Kletterrouten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden werden regelmäßig neu geschraubt. Bei rund 160 Routen auf circa 650 Quadratmetern Wandfläche kommt selbst bei Stammgästen keine Langeweile auf. Spezielle Trainingsgeräte und eine Slackline ermöglichen einen optimalen Ausgleich zum klassischen Klettern. In Boulderkursen vermitteln Trainer die grundlegenden Klettertechniken und geben wertvolle Tipps und Kniffe, um eine Route zu meistern. Wer eine kleine Pause braucht, kann sich im Bistro stärken und sich bei den anderen Kletterern Tricks abschauen. Im liebevoll gestalteten Kinderbereich können schon die Kleinsten erste Klettererfahrungen sammeln und sich nach Herzenslust austoben.