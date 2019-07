Zum Abschluss laufen Nachwuchstriathleten auf Platz zwei

Mittlerweile sind 16 Nachwuchstriathleten beim DAV Ravensburg aktiv. Sie hatten nun einen erfolgreichen Abschluss beim Racepedia-Cup Baden-Württemberg in Schopfheim. Die junge Triathlongruppe des DAV Ravensburg, das MLW-Architekten-Tri-Kids-Team, ist in Schopfheim Zweiter geworden.

Um in die Gesamtwertung zu kommen, mussten sie von fünf Wettkämpfen in Mengen, Neckarsulm, Heilbronn, Bietigheim und Schopfheim an drei Wettkämpfen teilnehmen. Dieses Jahr waren abwechslungsreiche Triathlonvarianten dabei, die sehr anspruchsvoll waren. Die Geschwister Miguel und Emma Müller erkämpften sich in ihrem ersten Triathlonjahr die dritten Plätze in der Gesamtwertung. Theresa Speh (Sechste), Moritz Speh (Siebter) und Carla Blankenhorn (Siebte) kamen ins vordere Drittel. Auch Aaron Blankenhorn (13.), Heidy Lutz (18.) und Fiona Collins (21.) behaupteten sich laut Mitteilung gut. Die einzelnen Altersgruppen waren sehr stark und mit bis zu 40 Teilnehmern besetzt. Beim letzten Wettkampf in Schopfheim erreichten die Ravensburger mit Emma Müller, Fiona Collins und Lieselotte Vogler Platz zwei in der Mannschaftswertung. Das DAV-Team freut sich nun auf den Ravensburger Heimtriathlon am 3. August.

Im Racepedia-Cup der kommenden Saison gibt es sieben Wettkämpfe mit fünf unterschiedlichen Formaten. Neu dabei sind dann Heilbronn und Bietigheim. Inspiriert von der Triathlon Super League, die seit 2017 für Aufmerksamkeit sorgt, haben die Veranstalter in Bietigheim ein neues Format entwickelt. Auf die Athleten der Jugend- und Juniorenklassen wartet ein Double- beziehungsweise Triple-Ultrasprint-Triathlon. 200 Meter Schwimmen, fünf Kilometer Radfahren und ein Kilometer Laufen müssen zwei- beziehungsweise dreimal hintereinander mit einer kurzen Pause bewältigt werden. In Heilbronn gibt es einen Aquathlon (Schwimmen-Laufen-Schwimmen-Laufen).