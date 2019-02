Zum Abschluss gibt es ein Schützenfest

Mit einem 11:3 beim EHC Freiburg ist dem EV Ravensburg in der Eishockey-Regionalliga ein versöhnlicher Saisonabschluss gelungen. In der Endabrechnung der Hauptrunde belegt der EVR wie bereits im Vorjahr Platz sechs. Auf die Play-off-Plätze drei und vier fehlten fünf Punkte, auf Rang zwei sechs Punkte.

Schon in der zweiten Minute ging Ravensburg in Freiburg durch Steffen Kirsch in Führung. Kirsch sorgte in der fünften Minute für das 2:0. Dominik Fehr in der achten und Simon Heckenberger in der 15. Minute sorgte für eine frühe Vorentscheidung. Bernhard Leiprecht gelang in der 17. Minute der 5:0-Pausenstand.

Leicht gemacht wurde es dem EVR auch dadurch, dass sich Freiburgs Goalie Constantin Haas verletzt auswechseln lassen musste. Johann Katjuschenko mit zwei Treffern sowie sein Bruder Alex schossen Ravensburg bis zur 33. Minute mit 8:0 in Front. Freiburg gelang danach der erste Treffer. Louis Delsor sorgte eine halbe Minute vor der zweiten Pause für das 9:1.

Im Schlussdrittel ging das muntere Toreschießen zunächst weiter. Steffen Kirsch in der 49. und Johann Katjuschenko in der 53. Minute sorgten für das 11:1. Dabei beließen es die Ravensburger. Freiburg tat mit zwei Treffern in den Schlussminuten noch ein wenig was für die Optik.

Die Play-offs der Regionalliga haben in Titelverteidiger Bietigheim, Zweibrücken, Heilbronn und Hügelsheim die schon vor Saisonbeginn gehandelten Favoriten erreicht. In der die ganze Hauptrunde über eng beieinanderliegenden Spitzengruppe hatten Eppelheim und der EVR das Nachsehen. Ravensburg holte aus 24 Spielen 39 Punkte bei einem Torverhältnis von plus 25.

Mit nur 80 Gegentreffern hatte der EVR nach Heilbronn die zweitbeste Defensive. 105 geschossene Tore bedeuteten den viertbesten Wert im Sturm. Dass es am Ende doch nicht für die Play-offs gereicht hat, lag am letzten Drittel der Saison, in dem der EVR mehrere Punkte in der Schlussminute liegenließ und zudem in Stuttgart gegen ein Team aus dem hinteren Tabellendrittel verlor.

Ravensburger Topscorer ist mit 39 Punkten Steffen Kirsch, der ligaweit Rang fünf belegt. Ebenfalls in den Top Zehn der Liga landete mit 34 Punkten Johann Katjuschenko.