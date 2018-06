Zum 16. Mal jazzt sich Ravensburg durch die Nacht

Ihre Verstärker und die beiden Boxen – im Format einer kleinen Damenhandtasche – passen garantiert in einen Kleinwagen. Dort, wo sie spielen, steht im „Engel“ üblicherweise ein Tisch für sechs Gäste, und doch sind sie für die Rezensentin der Höhepunkt der Ravensburger Musiknacht: das Gypsy Jazz Quartett, bescheiden, kein Brimborium, kein meterlanger Kabelsalat. Schlicht und überragend gut. Allesamt Nachfahren des genialen Django Reinhardt, haben sie laut Programmheft „den Sinti-Jazz mit der Muttermilch aufgesogen“.

Noten lesen können sie nicht

Das müssen sie auch, denn Noten lesen können die jungen Männer gar nicht. Vielmehr scheinen die Finger von Gitarrist Bobby Guttenberg gottgegeben an die Saiten zu gehören. Dass er dabei guckt, als ob er an die fehlenden Belege seiner Steuererklärung denkt, das macht den Spaß nicht geringer, nicht weniger wuchtig. Es zeugt nur davon, dass Musikmachen bei begnadeten Musikern so selbstverständlich ist wie Atmen. An zwei flankierenden Tischen sitzt der Rest des Clans, nach Männlein und Weiblein getrennt. Die finden kurz zueinander, als die vier Musiker „Bei mir bist du scheen“ anstimmen, mit dieser ganz eigenen Sehnsucht, die zwischen den Klängen hörbar wird, sich in die Ohren windet, von dort direkt ins Herz. Und dann wirbeln zwei Pärchen über einen handtuchgroßen Flecken Parkett, gehen völlig auf in der Zigeunermusik, tanzen vor dem staunenden Publikum, als gebe es kein Morgen.

Das Leben ist auch schön. Besonders, wenn ein frischer Wind die Regenwolken über dem düsteren Schussental zum Teufel jagt und die Sonne das vibrierende Ravensburg in Bernstein taucht. Auf dass sich am Samstagabend in der Innenstadt knapp 2000 Menschen vor und in den Lokalen an der 16. Jazznacht erfreuen können. Manche von ihnen sind hungrig gekommen, in Erwartung der Gastro-Zelte auf dem Marienplatz, die für das kulinarische Rahmenprogramm bei Jazztime in town hätten sorgen sollen. Hätten, wie gesagt. Ein etwas geknickter Michael Hotz, Geschäftsführer des Waldhorn und Sprecher der sieben beteiligten Wirte, bekennt: „Wir haben vormittags um halb zehn entschieden: Das Wetter ist zu schlecht für eine Außenbewirtung und die Aktion deshalb abgeblasen.“ Dass um 18 Uhr herrliches Frühlingswetter herrschen würde, das habe niemand vorhersehen können. Aber, so viel hat Hotz verraten, die Zelt-Idee sei nicht gestorben, die Wirte werden das kulinarische Ereignis in den nächsten sechs bis acht Wochen nachholen.

Apropos „Idee“: Wie eigentlich geht der Musikbegeisterte vor, wie pflückt er sich aus den 15 Gigs dieses Riesenprogrammes das Hörenswerteste heraus? Nicht erstaunlich ist, dass viele der Jazznacht-Besucher selbst irgendwie aus der „Performance-Ecke“ stammen: So sind Musiker unterwegs, die ihre Bandkollegen in einem anderen Ensemble spielen hören wollen. Die sich laufenderweise über den „dicken Hals“ der guten, alten Strat austauschen, lose Termine für neue Sessions ausmachen und im Vorbeigehen mit dem Gitarrenhändler ihres Vertrauen über das neue Must-Have fachsimpeln. Wer sich allerdings nur als Genießer in die Jazznacht wagt, der ist auf ein paar Tipps angewiesen.

Hier die Top drei Empfehlungen aus den Reihen der Organisatoren: Bernd Diieng von Jazztime Ravensburg steht auf die „Pat Metheny Tribute Group“, die dem überragenden Jazz-Gitarristen im Waldhorn huldigt. Geschmackvoll und elegant ist dort der Jazz-Rock, „technisch erste Liga“, raunt ein verzückter Zuhörer. Wer sphärische Keyboardklänge mag – und das sind viele –, der ist hier richtig gut bedient, auch weil die Musiker zu weiten Teilen mit „Professor“ firmieren.

Klaus Landa vom Organisationsteam der Jazznacht hingegen präferiert „Big Bang“, die sich im Saal der Tanzschule Desweemèr eingenistet haben. Die Größe füllen die sieben Musiker auch locker, weil musikalische Cover-Perlen wie „Toto“ oder „Stevie Wonder“ eben Jung wie Alt anziehen und zum schweißtreibenden Tanzen anregen.

Auf Jive und Rockabilly steht Jürgen Caillet von Jazztime. Er mache sich gegen später auf in die Weinstube Muke, zu „The Nannys“. Ihn persönlich kann man dann um Mitternacht zwar nicht ausmachen zwischen all den wippenden Leibern und strahlenden Gesichtern. Aber immerhin ist sein Tipp auch ein Garant für Unterhaltung, denn die fünf schmalzgelockten Jungs mit den gelbwurstfarbenen Schlipsen haben ihr Publikum fest im Griff, mit frechem Harmoniegesang und eingängigen Interpretationen.

Fazit gefällig? Wieder einmal haben die Macher der Jazznacht für wirklich jeden Musikgeschmack etwas gefunden – und wie immer ist die Zeit zu knapp, um alle Bands zu genießen. Gut also, dass es nächstes Jahr wieder heißen wird: Es ist Jazztime in Town.