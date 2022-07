Zum 100. Mal Blut gespendet

Mit einer Feierstunde und der Überreichung von Ehrennadeln, Urkunden und Geschenken hat die Stadt Bad Waldsee, gemeinsam mit den Ortschaften und dem Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), am verrgangenen Mittwoch den Bad Waldseer Mehrfach-Blutspendern für ihren selbstlosen Einsatz gedankt.

Die Feierstunde fand auf der Terrasse beim Spitalstüble statt. Für Oberbürgermeister Matthias Henne war es die erste Blutspenderehrung in dieser Form in Bad Waldsee. Gerade die vergangenen zwei Jahre hätten gezeigt, wie wichtig es sei, gemeinsam auf die Gesundheit aller zu achten. „Sie, liebe Blutspenderinnen und Blutspender, nehmen diese Aufgabe bereits seit vielen Jahren in vorbildlicher Weise wahr. Sie spenden regelmäßig und unentgeltlich Blut, um es Verletzten oder Schwerkranken zur Verfügung zu stellen“, sagte der Oberbürgermeister. Henne dankte auch Evi Dobner, die die Blutspendetermine seit vielen Jahren organisiert, und Joachim Fischer, dem Vorsitzenden der hiesigen Ortsgruppe, für ihren ehrenamtlichen Einsatz.

Anschließend wurden die 35 Mehrfachspender, drei davon spendeten 100 Mal ihr Blut, feierlich mit den Ehrennadeln ausgezeichnet. Die Ehrungen übernahmen Oberbürgermeister Matthias Henne und Joachim Fischer vom DRK.

Für zehnmaliges Blutspenden wurden mit der Nadel in Gold ausgezeichnet: Helga Aicheler, Natalie Deient, Fabian Fischer, Liane Fuchs, Florian Girmes, Olga Hoffmann, Christian Kopf, Silvia Martin, Daniel Neyer, Martin Pfob, Karolin Prinz, Christof Rauhut, Fabian Rech, Martin Rist, Daniela Stärk, Birgit Szielasko und Ali Uyar.

Die Nadel mit goldenem Lorbeerkranz für 25-maliges Blutspenden erhielten: Julian Brauchle, Michael Hage, Friedrich Reimche, Olga Reimche, Michael Reisch, Tanja Rundel und Tobias Schmid.

Für 50-maliges Blutspenden erhielten die Nadel mit goldenem Eichenkranz sowie ein Geschenk Thomas Asche, Monika Christ, Karl-Heinz Fluhr, Jens Lambrecht, Coleta Petersen und Christine Preiß.

Die Nadel mit goldenem Eichenkranz „75“ sowie ein Geschenk für 75-maliges Blutspenden erhielten Dietmar Duelli und Winfried Ege.

Beachtliche 100 Mal haben Alois Schmid, Hildegard Schmid und Burkhard Wendt gespendet. Dafür erhielten sie die Nadel mit goldenem Eichenkranz „100“ sowie ein Geschenk.