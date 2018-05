Zukunftswerkstatt im Klassenzimmer

Biologin Cathrin Brinkmann zeigt, welche unverzichtbaren Errungenschaften aus den Mint-Disziplinen hervorgehen. Ein Beispiel sind „Superabsorber“, die ein Vielfaches ihres Eigenvolumens an Flüssigkeit aufnehmen und in Verbandsmaterial eingesetzt werden.

Neue Einsichten in die Disziplinen Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (Mint) bietet das Programm „Coaching4Future“. Das teilt die Baden-Württemberg Stiftung mit. Demnach zeigen junge Mint-Expertinnen den Elftklässlern der Humpisschule Ravensburg von Dienstag bis Donnerstag, 5. bis 7. Juni, wie viel Mint sich in Alltagsprodukten versteckt, welche Berufe an Hightech-Lösungen für morgen mitarbeiten und wie viele spannende Möglichkeiten eine Ausbildung oder ein Studium im Mint-Bereich bieten.

Wie hilft ein umweltschutztechnischer Assistent beim Recycling von Handys? Und wie erleichtern Ingenieurinnen für Medizintechnik blinden Menschen den Alltag? Das gemeinsame Angebot von Baden-Württemberg Stiftung, Arbeitgeberverband Südwestmetall und Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit zeigt laut Pressemitteilung, welche spannenden Perspektiven Jugendliche in naturwissenschaftlich-technischen Berufen haben. Denn nach wie vor mangele es hier an Nachwuchsfachkräften.

Schüler setzen die Schwerpunkte

Mit Videoclips, Exponaten zum Ausprobieren und kleinen Experimenten geben die Biologin Cathrin Brinkmann und die Ingenieurin für Umweltschutztechnik Carolin Birk einen Überblick zu aktuellen und zukünftigen Hightech-Lösungen und Berufsbildern aus der Mint-Welt. Welcher Schwerpunkt dabei gesetzt wird, entscheiden die Schüler selbst. Zur Auswahl stehen Mobilität, Wohnen, Gesundheit, Lifestyle, Arbeiten und Umweltschutz.