Zukunftstag für Mädchen

Mädchen in Deutschland verfügen über eine sehr gute Schulbildung. Trotzdem ist ihre Berufswahl oft eingeschränkt und konzentriert sich auf die klassischen „Frauenberufe“. Unter den zehn beliebtesten Ausbildungsberufen junger Frauen ist kein einziger technisch-naturwissenschaftlicher zu finden, berichtet die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg.

Aus diesem Grund, so die Agentur in einer Pressemitteilung, findet jedes Jahr im April der bundesweite Girls Day statt, an dem sich Unternehmen, Schulen, Hochschulen und Institutionen mit jeweils eigenen Angeboten beteiligen. Der Aktionstag steht für Vielfalt und Chancengleichheit. Er soll unabhängig von Geschlechterklischees Perspektiven eröffnen und erweitern, je nach Talent und Neigung.

Beim diesjährigen Girls´ Day am Donnerstag, 26. April, haben 60 Mädchen die Gelegenheit, einen besonderen Tag im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Ravensburg zu erleben. Der Aktionstag wird von der Arbeitsagentur in Kooperation mit der BBQ gGmbH, der Hochschule Ravensburg-Weingarten und der Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg – Bodensee-Oberschwaben angeboten. Von 9 bis 13 Uhr gibt es dort drei spannende Stationen zu entdecken.

Im Erlebnis-Truck „Discover Industry“ können die Mädchen Objekte mit einem 3D-Scanner digitalisieren, Prototypen im Miniaturwindkanal testen oder einen echten Industrieroboter programmieren. Im Workshop „Der Beruf, der zu mir passt“ geht es darum, die eigenen Stärken kennen- und richtig einschätzen zu lernen. Unter dem Motto „Style your future“ berichtet schließlich eine Studentin der Hochschule Ravensburg-Weingarten von ihrem Werdegang, der sie von einer Ausbildung als Industriemechanikerin zu einem Studium der Fahrzeugtechnik führte. Interessierte Schülerinnen ab der fünften Klasse können sich noch zu dem Aktionstag anmelden.