Zuhörer sind im Wechselbad der Gefühle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Osman Citir ist Comedian. Doch sein Leben war nicht immer reiner Spaß. Geboren 1982 als Sohn türkischer Gastarbeiter in Mannheim, Vater spricht kaum Deutsch, Geld ist knapp, Zukunft ungewiss. Vom orientierungslosen Hauptschüler boxt er sich bis zur Berufsausbildung durch. Seit 2012 ist Osman Citir mit seinem einzigartigen Comedy- und Motivationsprogramm in Schulen unterwegs und konnte schon Hunderttausende Schüler:innen begeistern und motivieren.

Auch ihr könnt es schaffen! Klingt nach einer banalen Botschaft? Kommt aber verdammt gut an. Ein Zitat von Ernst Ferstl umschreibt, was hier auf der Bühne passiert: „Was einen Menschen tief berührt, führt unweigerlich zu ungeahnten Höhenflügen.“ Echte, ehrliche Berührung bewegt Menschen. Osmans Rezept? Hm, vielleicht so: Wertschätzung, Respekt, Kommunikation auf Augenhöhe gepaart mit Humor, Herzlichkeit und im Visier nicht den eigenen Erfolg, sondern den Gewinn für das Gegenüber. Das funktioniert - die Schüler:innen hängen gebannt an den Lippen des Comedian.

Sein Vortrag führt die Jugendlichen durch ein Wechselbad der Gefühle: Es wird viel gelacht, gegen Ende fließen sogar Tränen. Der Motivationscoach fasst zusammen: „Eure Eltern wollen nur das Beste für euch - aber was wollt ihr?“ Jeder soll seiner eigenen Berufung folgen, seinen eigenen Weg suchen und gehen und vor allem: niemals aufgeben! „Seid aktiv, gebt nicht auf, kämpft - jetzt erst recht“. Man soll niemals aufgeben. Wenn man aufgebe, habe man schon verloren.

Nach einer kurzen Pause wurden die Schüler:innen der 8. Klassen in zwei Workshopgruppen eingeteilt. In weiteren intensiven 90 Minuten konnten sie nun Fragen stellen, beispielsweise wie man seine Vorhaben positiv angehen kann.

Erfüllt und motiviert, emotional aufgewühlt und gestärkt verließen Schüler:innen die Veranstaltung. Worte von Osman Citir wie: „Gehe auf die Lehrer zu, wenn du Fehler gemacht hast, suche das Gespräch, springe über deinen Schatten.“ und: „Deine Freunde haben größere Macht über dich als deine Familie und ziehen dich mit. Wenn du merkst, dass das nicht gut läuft, dann weg, weg.“, „Du entscheidest, mit wem du zusammen sein willst - in der Schule und im Verein.“

Organisiert wurde die Präventionsveranstaltung durch die Schulsozialarbeit und finanziell gefördert mit Mitteln des Bundesprogramms „Demokratie leben!"und der Fördergemeinschaft des Bildungszentrum Bodnegg.