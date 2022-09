Zu schnell: BMW kommt von der Straße ab

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache dafür gewesen, sein, dass eine 21 Jahre alte Autofahrerin am Mittwoch kurz nach 13 Uhr auf der Landesstraße zwischen Schlier und Ravensburg verunfallt ist. Die BMW-Fahrerin kam in einer Kurve auf Höhe von Albertshofen von der Straße ab, überfuhr mehrere Leitpfosten und landete im Straßengraben. Sie verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem BMW entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.