Zu schnell auf der B-30-Ausfahrt

Mutmaßlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ist am späten Montagabend ein Autofahrer in der Kurve der B-30-Ausfahrt Ravensburg-Nord von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Verkehrsunfall verursacht.

Der 18-jährige Renault-Fahrer war laut Polizei kurz nach 21.45 Uhr in nördlicher Fahrtrichtung auf der Bundesstraße unterwegs und wollte diese an der Ausfahrt Ravensburg-Nord verlassen. Da er die Geschwindigkeit nicht ausreichend drosselte, kam er in der engen Rechtskurve der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr ein Wiesenstück, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam letztlich quer auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. An dem Wagen entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe am Fahrzeug musste die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg hinzugerufen werden.